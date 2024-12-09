Гендиректор «Пари НН» обратился к болельщикам

Давид Мелик-Гусейнов, который является гендиректором «Пари НН», в беседе с журналистами обратился к нижегородским любителям футбола.
«Болельщикам пожелал бы верить в команду, приходить на стадион. Быть вовлеченными в жизнь клуба. Команда - это не только матчи, но и большая жизнь, которая объединяет всех людей», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
В последнем матче перед зимней паузой нижегородская команда на выезде потерпела крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 18 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 16 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.
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