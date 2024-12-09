Бонгонда: «Надеюсь, Угальде станет лучшим бомбардиром РПЛ»

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием об игре форварда команды Манфреда Угальде.

«Угальде – отличный футболист с перспективным будущим. Я желаю ему продолжать забивать как можно больше голов – он станет лучшим бомбардиром РПЛ, я надеюсь на это», — приводит слова Бонгонды портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 22-летний Угальде появился на поле в 18 встречах в рамках чемпионата России, 15 раз поразил сетку ворот соперников и сделал 3 ассиста.

Стоит сказать, что Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ. Ближайший преследователь — Алексей Батраков, забивший десять голов.