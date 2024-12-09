Агент Батракова высказался о трансфере в «Зенит»

Агент Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал комментарий касательно возможного трансфера в петербургский «Зенит».

«Я не верю в этот трансфер. Даже если питерцы предложат за Алексея большие деньги, «Локо» едва ли захочет расставаться с полузащитником», - цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Алексей провел 17 поединков, записав на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач. Срок действующего контракта между Батраковым и «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость 19-летнего россиянина оценивается в пять миллионов евро.