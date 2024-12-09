Барко признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии Opta

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим футболистом первой части текущего сезона Российской премьер-лиги по версии телеграм-канала Opta Sports.

За 18 туров 25-летний аргентинец набрал 548 Opta Points. Уточняется, что это сумма очков всех положительных и отрицательных действий игрока. Второе место в рейтинге занял еще один футболист «Спартака» — нападающий Манфред Угальде (459). Тройку замкнул защитник «Ростова» Максим Осипенко (454), а в пятерку вошли хавбек «Локомотива» Алексей Батраков (430) и защитник «Зенита» Дуглас Сантос (407).

Стоит сказать, что лидером РПЛ на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 39 очков в 18 турах.