Агент Батракова: «В Англию и Германию невозможно сделать прямой трансфер»

Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Батракова, дал комментарий насчет возможного переезда игрока в Европу.

«В Англию и Германию невозможно сделать прямой трансфер, с учетом запрета на взаимодействие с Россией. Тут все понятно и очевидно», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта Батракова с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2027 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Алексей поучаствовал в 17 поединках московского клуба. Полузащитник записал на свой счет десять забитых мячей (два – с пенальти) и шесть голевых передач.