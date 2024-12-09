В «Пари НН» сообщили новость о Марадишвили

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поведал о состоянии здоровья хавбека Константина Марадишвили.
«Костя восстановился, тренируется с общей группой. Сейчас начинается отпуск, сразу после него он продолжит тренировки. С командой едет на сборы, все нормально», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что полузащитник травмировался весной нынешнего года. Из-за повреждения крестообразных связок футболист сыграл за нижегородскую команду всего три встречи.
По итогам 18 туров чемпионата России «Пари НН» с 16 очками занимает 12-е место в таблице.
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