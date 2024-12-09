Гендиректор «Пари НН»: «Очень тяжёлый год для нас»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с представителями прессы прокомментировал итоги уходящего года.

«Очень тяжелый год для нас. Конец прошлого сезона, начало этого, двойная смена тренерского штаба, непростые решения в плане финансирования. Но клуб остается в РПЛ, мы оптимисты», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В последнем матче перед зимним перерывом нижегородская команда на выезде потерпела крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 18 туров «Пари НН» с 16 набранными баллами занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.