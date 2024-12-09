Нападающий «Динамо» Тюкавин оценил свою игру в первой половине сезона

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о своей игре в первой половине сезона чемпионата России.

«Не особо доволен собой. Какие-то игры были удачные, но много неудачных. Сейчас отпуск, есть время все проанализировать, чтобы улучшить игру», - передает слова бомбардира «РБ Спорт».

Напомним, что в недавней встрече с подмосковными «Химками» Константин отметился двумя забитыми мячами.

В нынешнем сезоне нападающий провел 21 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи. На зимний перерыв подопечные Марцела Лички ушли на четвертом месте в таблице РПЛ.