Итальянскому клубу интересен Батраков

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы хавбека московского «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о возможном трансфере россиянина в чемпионат Италии.
«Мне звонил агент, который сказал, что «Фиорентина» изучает возможность. Я ответил, что сейчас сделать переход практически невозможно. «Локомотив» точно не планирует сейчас расставаться», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
Срок действующего трудового соглашения между Батраковым и «железнодорожниками» рассчитан о середины 2027 года.
В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний полузащитник провел 17 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячам и шестью голевыми передачами.
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