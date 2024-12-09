Газзаев оценил игру и результаты «Спартака»

Футбольный специалист Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Спартак» начал стабилизировать игру. Команда показала хорошую игру, качество и результат. Я бы отметил Угальде - форвард современной формации, такие игроки сегодня нужны», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В заключительном матче перед зимним перерывом «красно-белые» на своем поле принимали «Пари НН». Команда Деяна Станковича одержала крупную победу над соперником со счетом 3:0. После 18 туров «Спартак» набрал 37 очков и находится на третьей позиции в турнирной таблице.