Денисов сделал заявление о «Спартаке»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Денисов посредством социальных сетей сделал заявление о достижении отметки в 100 матчей за «народную команду».
«Горжусь, что сыграл 100 игр за «Спартак»! Многое для меня в клубе случилось, но уверен, что главное - впереди. Хотя матчей у меня уже 102. Во вторую сотню врываюсь уверенно!» - написал футболист в соцсети.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Денисов провел 17 поединков, в которых получил шесть желтых карточек. После 18 туров чемпионата страны «народная команда» набрала 37 очков и находится на третьей позиции в турнирной таблице.
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