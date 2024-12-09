Панченко: «Химки» весной дадут бой любому сопернику»

Игрок подмосковных «Химок» Кирилл Панченко поделился мыслями о крупном поражении от столичного «Динамо» в поединке 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Тренерский штаб просил отдать все силы, потому что при хорошем результате могли подняться на 10-11-е место. К сожалению, проиграли. Всё проанализируем, весной дадим бой каждому сопернику», - поделился мнением Панченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок между «Химками» и «Динамо» завершился крупным поражением подмосковного клуба со счетом 1:4.

После 18 туров Премьер-лиги подмосковная команда набрала 16 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.