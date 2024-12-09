Булыкин: «Зенит» даёт всем шансы побороться за чемпионство»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями касательно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Продолжается история прошлого сезона, когда одни не могут, другие - не хотят. «Зенит» не такой сильный, поэтому даёт всем шансы почувствовать возможность побороться за чемпионство», - передает слова эксперта «Чемпионат».
После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирующий «Краснодар» опережает питерцев по дополнительным показателям. На третьем месте с 37 очками находится московский «Спартак».
Бан пользователя