Вратарь «Спартака» Максименко: «Итоги будем подводить в конце сезона»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о завершении первой половины сезона-2024/2025 Российской премьер-лиги.
«Итоги команды будем подводить в конце сезона. Себя самого тоже буду оценивать только тогда. Но сейчас мы выиграли несколько матчей подряд, надо продолжать в том же духе весной», - передает слова вратаря «Чемпионат».
В последнем матче перед зимней паузой спартаковцы победили на своем поле «Пари НН» со счетом 3:0. После 18 туров чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Столичный клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.
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