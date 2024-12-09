Форвард «Краснодара» Кордоба высказался о борьбе за чемпионство

Лидер атакующей линии «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Мы все знаем, что в турнирной таблице РПЛ большая плотность. Мы должны отдохнуть и набраться сил для того, чтобы бороться против всех», - передает слова колумбийского нападающего «Чемпионат».
В заключительном матче перед зимним перерывом краснодарский коллектив на домашнем стадионе принимал московский «Локомотив». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
По итогам 18 туров чемпионата России «быки» с 39 набранными очками занимают первое место в турнирной таблице.
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