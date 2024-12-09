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Наумов - о Батракове: «Либо ты лавку полируешь, как Соболев, или играешь в футбол в «Локомотиве» эксклюзив

09 Декабря 2024 • 13:02 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру «железнодорожников» в гостевом матче с «Краснодаром» (0:0).

- Эту игру «Локо» может занести себе в актив?

- Да, конечно, может. Я предполагал, что матч получится вязким, тяжелым. Ребята играли на жилах! Уже ни моральных, ни физических сил нет. «Краснодар» играл дома, «железнодорожникам» пришлось непросто. Так что я доволен, что взяли очко. Да и играли в целом неплохо. Плотно на каждом участке поля. Если бы сыграли залихватски, как это было со «Спартаком», то получили бы опять штук пять! А тут мы увидели борьбу. Да и моменты свои москвичи имели.

- Галактионов пошел на изменения в стартовом составе. Они сработали?

- Да, сработали. Но зимой «Локо» нужно обязательно усиливать линию атаки. Я уже как-то говорил, что Воробьёв и Сулейманов – к сожалению, не уровень стартового состава. Нужен высокий, напористый, забивной форвард. Такой, как Даку.

- Как вам игра Батракова?

- Знаете, он сыграл на команду. Не отсиживался, старался. Просто мы слишком многого ждем от молодого парня. Хотим, чтобы он в каждом матче забивал и раздавал передачи. Но это пока невозможно в силу его возраста. Он и так играет на пределе своих эмоциональных сил. Вчера, к слову, неплохо пробил в конце первого тайма. Внешней стороной стопы. Мог забить. А так – неплохой матч в его исполнении.

- Уверены, что зимой «Локо» продлит с ним контракт?

- Думаю, если представители Батракова не захотят договариваться с «Локомотивом», то совершат ошибку.

- Почему?

- Батракову сейчас нельзя никуда уходить. Нужно хотя бы один полный сезон провести в «Локомотиве». Второй сезон самый показательный. Если он не «просядет», тогда уже можно будет говорить о больших клубах. А так, могу вам привести миллион примеров, когда еще не окрепшие ребята срывались с места и пропадали.

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- А не боитесь, что «Зенит», который, похоже, недоволен Клаудиньо и Венделом может выйти на «Локо» с предложением по Батракову?

- «Зениту» всегда нужны игроки. Даже хотя бы с той целью, чтобы ослабить конкурента. Так что в такое развитие событий верю. У питерцев денег много. Они предложат такие условия, от которых Батракову будет сложно отказаться.

- И что делать?

- Я бы не советовал Алексею переходить в «Зенит». Зачем? Опять же – сколько примеров, когда люди переходили в питерский клуб и оказывались в запасе: Бакаев, Полоз, Новосельцев, Набиуллин… Да сколько таких было…

- Зато чемпионом станешь.

- Это точно. В «Зените» быстрее станешь чемпионом. Но тут надо выбирать. Либо ты лавку полируешь, как Соболев, или играешь в футбол в «Локомотиве». Не стоит гнаться за деньгами. У Батракова карьера только начинается. Он еще свое заработает. Алексей только жить начинает.

Александр Сычев

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Алексей Батраков ещё теги
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