«Зенит» или «Краснодар»: Суперкомпьютер выбрал чемпиона РПЛ

Петербургский «Зенит», согласно оценке суперкомпьютера Opta, является главным претендентом на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Вероятность триумфа команды Сергея Семака оценивается в 40,2 процента.

Вторым в списке претендентов идет «Краснодар». Шансы подопечных Мурада Мусаева оцениваются в 35 процентов.

Напомним, что после 18 туров чемпионата России «быки» набрали 39 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. «Зенит» с аналогичным количеством очков идет вторым. Московский «Спартак» набрал 37 баллов и располагается на третьей позиции.

Суперкомпьютер назвал шансы «Спартака» на титул чемпиона