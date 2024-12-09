Орлов рассказал, как завершится скандал вокруг «Крыльев Советов»

Популярный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как закончится коррупционный скандал вокруг «Крыльев Советов».

«Закончится история извинениями губернатора. Будет трудно это доказать. Всё на словах. Если бы Федорищев хотел помочь, он бы обратился в следственные органы до своего выступления», - передает слова Орлова телеканал «Матч ТВ».

Ранее Вячеслав Федорищев заявил, что ему известно о долге самарского клуба в размере 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Губернатор передал факты в правоохранительные органы.