Суперкомпьютер назвал шансы «Спартака» на титул чемпиона

Аналитики Opta при помощи суперкомпьютера оценили шансы московского «Спартака» стать чемпионом России после 18 туров РПЛ.

«Красно-белые» успешно провели последние поединки. В заключительном матче перед зимней паузой команда Валерия Карпина одержала уверенную победу над «Пари НН» со счетом 3:0. Согласно оценке суперкомпьютера, шансы «красно-белых» на золотые медали составляют 17,5 процента. Перед 18-м туром вероятность чемпионства «Спартака» оценивалась в 8,5%.

«Народная команда» набрала 37 баллов. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.