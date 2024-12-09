Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суперкомпьютер назвал шансы «Спартака» на титул чемпиона

09 Декабря 2024 • 12:36 Комментировать (1)

Аналитики Opta при помощи суперкомпьютера оценили шансы московского «Спартака» стать чемпионом России после 18 туров РПЛ.

«Красно-белые» успешно провели последние поединки. В заключительном матче перед зимней паузой команда Валерия Карпина одержала уверенную победу над «Пари НН» со счетом 3:0. Согласно оценке суперкомпьютера, шансы «красно-белых» на золотые медали составляют 17,5 процента. Перед 18-м туром вероятность чемпионства «Спартака» оценивалась в 8,5%.

«Народная команда» набрала 37 баллов. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

👍 2
👎 1
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Суперкомпьютер Opta
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Kvn55
09 Декабря 2024 в 13:30
Карпин не тренер Спартака на сегодня. Будьте аккуратны, проверяйте, что накрапали.
Ответить
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Бензема высказался о Роналду
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны»
Спортивные новости
«Локомотив» уступил ЦСКА в матче КХЛ, у Абрамова - дубль Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Декабря
13:30 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил игру и результаты «Спартака»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Денисов сделал заявление о «Спартаке»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «Химки» весной дадут бой любому сопернику»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Зенит» даёт всем шансы побороться за чемпионство»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Спартака» Максименко: «Итоги будем подводить в конце сезона»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кордоба высказался о борьбе за чемпионство
12:57 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» или «Краснодар»: Суперкомпьютер выбрал чемпиона РПЛ
12:42 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, как завершится скандал вокруг «Крыльев Советов»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Орозко покинул «Крылья Советов»
12:29 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» назвали цель на сезон РПЛ
12:22 · Россия. Премьер-лига
Песьяков ответил на вопрос о будущем Осинькина
12:20 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал великолепную четвёрку «Спартака»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал две лучшие команды чемпионата России
12:00 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал игрока «Спартака» лучшим в РПЛ
11:55 · Россия. Премьер-лига
Дзюба написал четыре слова после победы над «Зенитом»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Радченко дал оценку игре Соболева в «Зените»
11:42 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» не делал предложения по полузащитнику «Краснодара»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Зениту» нужно менять бразильцев, они наигрались»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - о «Зените»: «Так не играют чемпионы»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Не «Зенит» и «Краснодар»: Сёмин выбрал главного фаворита на чемпионство
11:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о результате «Зенита»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Панченко назвал лучшего российского нападающего
10:51 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос: «Спартаку» нужно становиться ещё лучше»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Зимняя пауза важна для «Спартака»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, кто сделает «Спартак» чемпионом 1
Все новости