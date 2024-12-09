Полузащитник Франко Орозко покинул «Крылья Советов».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, аргентинец покидает Россию в связи с истечением срока арендного соглашения, он возвращается в «Ланус».

22-летний Орозко перешёл в «Крылья Советов» в феврале, за это время он успел сыграть 27 матчей за самарский клуб, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Франко оценивается в 2,5 млн евро.

«Крылья Советов» после 18 туров занимают лишь 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в последнем матче перед зимней паузой подопечные Осинькина уступили в гостях «Ростову (1:3).