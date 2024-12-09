В «Химках» назвали цель на сезон РПЛ

Николай Оленев, гендиректор подмосковных «Химок», высказался касательно выступления команды в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Мы не добрали очки. «Химки» должны быть выше зоны стыковых матчей. Игры с «Краснодаром» и «Локо» показали желание команды. Главная задача - закрепиться в РПЛ», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

После 18 туров Российской премьер-лиги подмосковная команда набрала 16 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В последнем матче перед зимним перерывом «Химки» на выезде потерпели крупное поражение от столичного «Динамо» со счетом 1:4.