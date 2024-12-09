Песьяков ответил на вопрос о будущем Осинькина

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался насчет будущего в команде главного тренера Игоря Осинькина после поражения «Ростову» поединке 18-го тура Премьер-лиги.
«Был разговор сразу после матча. Сказал, что впереди предстоит проделать большую работу. Тут же оговорился, что пока не знает сам на 100%, как все будет развиваться», - высказался голкипер в интервью «РБ Спорту».
Напомним, что самарская команда проиграла «Ростову» со счетом 1:3. По итогам 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают десятое место в таблице, записав на свой счет 18 набранных очков.
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