Сёмин назвал великолепную четвёрку «Спартака»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с журналистами высказался об игре футболистов московского «Спартака».

«Станкович за короткий срок нашел места таким игрокам как Бонгонда, Угальде, Барко и Марконьос. Это великолепная четверка, которая будет решать задачи. У них большой потенциал», - цитирует российского специалиста «Спорт-Экспресс».

В заключительном поединке чемпионата России перед зимним перерывом «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Пари НН». «Красно-белые» одержали победу со счетом 3:0. После 18 туров Премьер-лиги спартаковцы набрали 37 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.