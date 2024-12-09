Сёмин назвал две лучшие команды чемпионата России

Экс главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами поделился мыслями о том, какая команда была лучшей в осенней части сезона Российской премьер-лиги.

«Лучшая команда - та, которая на первом месте. Сейчас там «Краснодар». Но еще выделю «Спартак», который идет рядом. Потому что команда показывает достаточно яркую игру», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В последнем поединке перед зимней паузой «Спартак» на своем поле принимал «Пари НН». Подопечные Деяна Станковича одержали уверенную победу над нижегородцами со счетом 3:0. «Красно-белые» идут на третьем месте в таблице РПЛ.