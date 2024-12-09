Сёмин назвал игрока «Спартака» лучшим в РПЛ

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с журналистами назвал лучшего игрока первой половины сезона Российской премьер-лиги.
«Угальде - лучший. Он много работал, не обижался на критику. В каждом матче отдавал все силы. Именно поэтому у него пошла игра. Он не сдавался, когда у него были плохие игры», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Угальде забил 15 голов. Нападающий уверенно лидирует в бомбардирской гонке чемпионата России.
По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» с 37 баллами располагается на третьей позиции в таблице.
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