Дзюба написал четыре слова после победы над «Зенитом»

Центральный форвард «Акрона» Артём Дзюба посредством социальных сетей прокомментировал сенсационную победу над петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Горжусь этими воинами! Герои!» - говорится в публикации нападающего в социальных сетях.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась неожиданной победой «Акрона» со счетом 2:1. Один из голов гостей забил Дзюба.

После выездного успеха в Санкт-Петербурге тольяттинская команда набрала 22 балла и занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.