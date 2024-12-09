Радченко дал оценку игре Соболева в «Зените»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре центрфорварда «сине-бело-голубых» Александра Соболева в первой половине нынешнего сезона чемпионата России.
«Игра Соболева неудовлетворительная. Ему предоставлялось много шансов продемонстрировать себя, хотя в некоторых матчах он играл неплохо, и моменты у него были. У него затянулся процесс адаптации», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Александр перебрался в «Зенит» из столичного «Спартака» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 16 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.
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