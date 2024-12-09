«ПСЖ» не делал предложения по полузащитнику «Краснодара»

«Краснодар» не получал предложения от французского «ПСЖ» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Как информируют журналисты Metaratings.ru, парижский гранд не обращался к «быкам» с предложением по трансферу игрока этой зимой. Уход Сперцяна из «Краснодара» в январе маловероятен. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эдуард поучаствовал в 25 поединках краснодарского коллектива. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает первое место в таблица.