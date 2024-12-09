Наумов: «Зениту» нужно менять бразильцев, они наигрались»

«В матче с «Акроном» было заметно, что бразильцы «Зенита» потеряли интерес к футболу. Руководству надо что-то решать, чтобы исправить ситуацию. Бразильцев нужно менять, они наигрались», - передает слова Наумова «РБ Спорт».