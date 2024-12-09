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Наумов: «Зениту» нужно менять бразильцев, они наигрались»

09 Декабря 2024 • 11:36 Комментировать

Николай Наумов, экс-президент московского «Локомотива», высказался о результатах петербургского «Зенита» в первой части текущего сезона.

«В матче с «Акроном» было заметно, что бразильцы «Зенита» потеряли интерес к футболу. Руководству надо что-то решать, чтобы исправить ситуацию. Бразильцев нужно менять, они наигрались», - передает слова Наумова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» в домашнем поединке против тольяттинского «Акрона» потерпел сенсационное поражение со счетом 1:2. На зимний перерыв в Российской премьер-лиге петербургский коллектив ушел на втором месте, имея в своем активе 39 набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Николай Наумов
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