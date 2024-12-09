Булыкин - о «Зените»: «Так не играют чемпионы»

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о последних неудачных результатах «сине-бело-голубых». Команда потерпела два домашних поражения от «Крыльев Советов» и «Акрона».
«Вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» последние две игры не то, что не выиграет, а ещё проиграет. Так не играют чемпионы, но у нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.
Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 39 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.
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