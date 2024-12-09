Булыкин - о «Зените»: «Так не играют чемпионы»

«Вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» последние две игры не то, что не выиграет, а ещё проиграет. Так не играют чемпионы, но у нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.