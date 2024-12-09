Не «Зенит» и «Краснодар»: Сёмин выбрал главного фаворита на чемпионство

Экс-тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями об итогах первой половины текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.
«В лиге нет явного лидера и есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. И это хорошо. Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен «Спартак», - передает слова футбольного специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что по итогам 18 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 37 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.
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