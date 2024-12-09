Сёмин высказался о результате «Зенита»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«У них полноценного подготовительного этапа не было. Поэтому были не очень хорошие матчи. В футболе мелочей не бывает. Но зная опыт Семака и руководителей, уверен, они разберутся», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В последнем матче перед зимней паузой «сине-бело-голубые» сенсационно проиграли тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. После 18 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.
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