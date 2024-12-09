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Панченко назвал лучшего российского нападающего

09 Декабря 2024 • 11:09 Комментировать

Игрок подмосковных «Химок» Кирилл Панченко поделился мыслями о центральном нападающем столичного «Динамо» Константине Тюкавине.

«Константин - номер один в плане форвардов у нас в стране. Желаю ему прогресса и всего самого наилучшего, чтобы травмы обходили стороной. Я уверен, это наша будущая звезда», - высказался Панченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 21 поединок за московский коллектив. Нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Динамо Москва Кирилл Панченко Константин Тюкавин ещё теги
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