Маркиньос: «Спартаку» нужно становиться ещё лучше»

«Шесть побед подряд в РПЛ? Мы в хорошей форме, но нужно становиться ещё лучше. Главное - не терять концентрацию. И в отпуске не забывать о «Спартаке», о предстоящей работе и целях», - передает слова полузащитника пресс-служба «красно-белые».