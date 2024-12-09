Маркиньос: «Спартаку» нужно становиться ещё лучше»

Бразильский хавбек московского «Спартака» Маркиньос поделился мнением о нынешней форме своей команды.
«Шесть побед подряд в РПЛ? Мы в хорошей форме, но нужно становиться ещё лучше. Главное - не терять концентрацию. И в отпуске не забывать о «Спартаке», о предстоящей работе и целях», - передает слова полузащитника пресс-служба «красно-белые».
В настоящий момент спартаковцы с 37 набранными очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Деяна Станковича в последнем матче перед зимней паузой одержали крупную победу над «Пари НН» со счетом 3:0.
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