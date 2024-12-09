Чернов: «Зимняя пауза важна для «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о зимнем перерыве в чемпионате России.
«Зимняя пауза по любому важна для «Спартака». Я бы, конечно, поиграл ещё, но другие футболисты уже хотят отдохнуть, увидеть своих родственников и съездить куда-нибудь в отпуск», - передает слова футболиста «Чемпионат».
В последнем поединке перед зимней паузой «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Пари НН». «Красно-белые» отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.
По итогам 18 туров Премьер-лиги «народная команда» набрала 37 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.
Бан пользователя