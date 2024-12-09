Чернов: «Зимняя пауза важна для «Спартака»

«Зимняя пауза по любому важна для «Спартака». Я бы, конечно, поиграл ещё, но другие футболисты уже хотят отдохнуть, увидеть своих родственников и съездить куда-нибудь в отпуск», - передает слова футболиста «Чемпионат».