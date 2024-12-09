Орлов рассказал, кто сделает «Спартак» чемпионом

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами поделился мнением о шансах московского «Спартака» на чемпионский титул в сезоне-2024/2025 чемпионата России.

«Станкович сделает «Спартак» чемпионом? Если ему дадут работать, он станет чемпионом. Я думаю, что он способен довести команду до титула», - передает телеканал «Матч ТВ» слова Орлова.

В последнем поединке чемпионата России перед зимним перерывом московский коллектив на домашнем стадионе принимал «Пари НН». Подопечные Станковича отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. После этого матча «красно-белые» с 37 набранными очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.