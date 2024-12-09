Сильянов оценил результат матча «Краснодар» - «Локомотив»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов дал комментарий по итогам гостевого поединка против «Краснодара» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Закономерен ли результат в матче с «Краснодаром»? Учитывая нашу самоотдачу, как все бились, я считаю, для нашей команды - да, закономерен», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Краснодаре и завершился вничью со счетом 0:0.

По итогам первой части сезона Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 35 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то подопечные Мурада Мусаева с 39 очками располагаются на первой позиции в таблице.