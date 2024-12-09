Невероятно, но факт, в топ-3 бомбардиров РПЛ 2024/2025 нет ни одного представителя из «Зенита»

Российская премьер-лига ушла на зимний перерыв, настало время обратить внимание на гонку бомбардиров.

Интересно, что в топ-3 футболистов, забивших наибольшее количество голов за 18 туров, нет игроков «Зенита». Первое место за нападающим «Спартака» Манфредом Угальде, на счету которого 15 забитых мячей, вторым идёт молодой полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, забивший 10 голов, а замыкает тройку албанец из «Рубина» Мирлинд Даку, отличившийся девять раз. Следом идёт как раз игрок «Зенита» Максим Глушенков, в активе которого восемь голов.

Напомним, что после 18 туров лидирует в чемпионате «Краснодар», опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям.