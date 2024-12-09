Сильянов высказался о спаде «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал выступление своей команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Концовка чуть смазалась. В чём причина? Может, чуть-чуть где-то фарт пропал, где-то, может, подсели морально и физически», - передает слова Сильянова «РБ Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 35 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В первом матче чемпионата страны после зимнего перерыва «Локомотив» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».