Маркиньос объяснил высокую результативность «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Маркиньос пообщался с представителями СМИ после поединка с «Пари НН» в рамках 18-го тура чемпионата России. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 3:0.

«Снова 3:0? У нас много качественных исполнителей. Например, Барко, Угальде, Бонгонда, которые способны много забивать и делать счёт крупным. Отсюда и такая результативность», - передает слова бразильского полузащитника пресс-служба московского клуба.

В настоящий момент «Спартак» с 37 набранными баллами занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Деяна Станковича отстает от идущего первым «Краснодара» на два пункта.