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Радимов назвал сумасшедшими игроков «Спартака»

09 Декабря 2024 • 09:54 Комментировать

Бывший футболист, а ныне эксперт Владислав Радимов поделился мнением о нынешней форме игроков московского «Спартака».

«Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие-то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В последнем матче Премьер-лиги перед зимним перерывом «красно-белые» на домашнем стадионе принимали «Пари НН». Команда Деяна Станковича набрала 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после перерыва «народная команда» встретится с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов
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