Радимов назвал сумасшедшими игроков «Спартака»

Бывший футболист, а ныне эксперт Владислав Радимов поделился мнением о нынешней форме игроков московского «Спартака».
«Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие-то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В последнем матче Премьер-лиги перед зимним перерывом «красно-белые» на домашнем стадионе принимали «Пари НН». Команда Деяна Станковича набрала 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после перерыва «народная команда» встретится с «Оренбургом».
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