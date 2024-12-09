Карпукас прокомментировал игру с «Краснодаром»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас пообщался с журналистами о недавнем матче с «Краснодаром» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
«Нельзя сказать, что в Краснодаре была какая-то самая эмоциональная игра. Одна из тех, в которых приятно участвовать и в которых получаешь удовольствие от атмосферы», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.
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