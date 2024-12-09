Батраков оценил выступление «Локомотива» в первой половине сезона

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал результат своей команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Первая часть, особенно середина первого круга, вполне получилась. Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась. Будем стараться весной как можно выше забраться», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что в последнем матче Премьер-лиги перед зимней паузой «Локомотив» на выезде расписал мировую с «Краснодаром» со счетом 0:0. После 18 туров чемпионата страны «железнодорожники» с 35 баллами занимают пятое место в турнирной таблице.