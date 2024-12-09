Кадыров: «Ахмат» занимает не своё место в РПЛ»

Ахмат Кадыров, который является президентом грозненского «Ахмата», высказался насчет победы своей команды над «Оренбургом» в рамках 18-го тура чемпионата России.
«Победа была очень важна. Необходимо набирать очки. Все понимают, что наша команда, у которой есть потенциал, занимает не своё место в таблице. Ещё раз всех поздравляю», - написал руководитель в своих социальных сетях.
Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Грозном и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 13 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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