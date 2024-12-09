Радимов оценил шансы «Оренбурга» остаться в РПЛ

Бывший игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением о шансах «Оренбурга» сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам сезона-2024/2025.

«Никаких шансов. Чисто математически - одна победа в первом туре, восемь набранных очков, отрыв от зоны спасения 6 баллов. Вы верите, что за 12 туров они наберут? Я - нет», - высказал мнение Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 18 туров чемпионата России «Оренбург» набрал восемь баллов и замыкает турнирную таблицу. Стоит отметить, что в первом поединке после зимнего перерыва подопечные Владимира Слишковича встретятся с московским «Спартаком».