Галактионов дал ответ по возможным трансферам «Локомотива»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался насчет возможных зимних трансферов «железнодорожников».
«Если будет качественный русский футболист, мы будем его рассматривать на определённые позиции. Если будет иностранец, который будет сильнее местного игрока, мы к нему обратимся», - передает слова главного тренера команды пресс-служба «железнодорожников».
Напомним, что в последнем поединке перед зимним перерывом «Локомотив» на выезде расписал мировую со счетом 0:0. После 18 туров чемпионата России подопечные Галактионова набрали 35 баллов и находятся на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
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