Кордоба высказался о результате матча «Краснодар» - «Локомотив»

Центральный нападающий «Краснодара» Джон Кордоба пообщался с представителями СМИ после ничейного результата в поединке со столичным «Локомотивом» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.
«В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть. Мы должны оставаться спокойными. Сейчас нужно всем отдохнуть», - передает слова колумбийского форварда «Чемпионат».
Напомним, что поединок «Краснодара» и «Локомотива» завершился вничью со счетом 0:0.
После 18 туров Премьер-лиги «быки» набрали 39 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» с 35 очками идут пятыми.
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