Кордоба высказался о результате матча «Краснодар» - «Локомотив»

«В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть. Мы должны оставаться спокойными. Сейчас нужно всем отдохнуть», - передает слова колумбийского форварда «Чемпионат».