Червиченко высказался о переходе Соболева в «Зенит»

Андрей Червиченко, экс-президент московского «Спартака», высказался насчет трансфера нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Отсутствие Александра только усилило москвичей, а его присутствие в «Зените» не дало никакой отдачи. Зачем этот игрок действующему чемпиону РПЛ? Не знаю», - поделился мыслями Червиченко в эфире радио «Движение».
Напомним, что переход Соболева обошелся петербургскому клубу в десять миллионов евро. Стороны заключили контракт на три года с возможностью продления.
В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл 11 поединков, не отметившись забитыми мячами.
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