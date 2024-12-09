​Тукманов - о неудачах чемпиона: «Психологический момент»

В российском футболе состоялись матчи восемнадцатого тура РПЛ, питерский «Зенит» снова потерпел неудачу, на сей раз чемпион страны проиграл дома «Акрону» со счётом 1:2. Журналисты попросили прокомментировать неудачи «Зенита» бывшего вице-президента Российского Футбольного Союза Вячеслава Тухманова. Он считает, что проблемы имеют психологический характер:

- Я думаю, это просто психологический момент, его нужно просто пережить, переждать. Скорее всего, всё вернётся на круги своя. Я отношу это к тому, что помимо психологической усталости им приелись победы и им нужна не то, чтобы встряска, скорее пауза, - цитирует слова Тукманова Vprognoze.ru.

Российский чемпионат ушёл на зимнюю паузу до марта.