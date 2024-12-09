​«Такое просто так не бывает» - Гладилин прокомментировал неудачи «Зенита»

В российском футболе прошли матчи восемнадцатого тура РПЛ, питерский «Зенит» снова потерпел неудачу, команда проиграла «Акрону» со счётом 1:2. Несмотря на то, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице, специалисты говорят о кризисе в стане команды Сергея Семака. Вв частности, бывший наставник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал последний неудачи чемпиона страны:

- Такие поражения просто так не бывают, «Зенит» проиграл на своём поле и «Крыльям Советов», и «Акрону», командам, которые не являются за что-то борющимися клубами. Это чисто из-за отсутствия мотивации и то, что «Зенит» находится не в лучшей форме, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.