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​«Такое просто так не бывает» - Гладилин прокомментировал неудачи «Зенита»

09 Декабря 2024 • 05:14 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

В российском футболе прошли матчи восемнадцатого тура РПЛ, питерский «Зенит» снова потерпел неудачу, команда проиграла «Акрону» со счётом 1:2. Несмотря на то, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице, специалисты говорят о кризисе в стане команды Сергея Семака. Вв частности, бывший наставник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал последний неудачи чемпиона страны:

- Такие поражения просто так не бывают, «Зенит» проиграл на своём поле и «Крыльям Советов», и «Акрону», командам, которые не являются за что-то борющимися клубами. Это чисто из-за отсутствия мотивации и то, что «Зенит» находится не в лучшей форме, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Гладилин

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